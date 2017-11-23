Tesla создала самый большой в мире аккумулятор на юге Австралии

Аделаида, 23 ноября. Возглавляемая известным предпринимателем Илоном Маском американская компания Tesla досрочно сообщила о завершении постройки на юге Австралии крупнейшей и мощнейшей в мире аккумуляторной батареи. Мощность литий-ионного аккумулятора составляет 100 МВт.

Аккумуляторная батарея сопряжена с ветроэлектростанцией, управляемой французской компанией Neoen. Батарея обошлась налогоплательщикам Южной Австралии в 50 млн долларов. Она будет обеспечивать стабильность энергетической системы всего региона, сообщает RT, компенсируя пики нагрузки и запасая энергию во время снижения потребления.

Congratulations to the Tesla crew and South Australian authorities who worked so hard to get this manufactured and installed in record time! https://t.co/M2zKXlIVn3 — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2017

Мощности аккумуляторной батареи достаточно для того, чтобы обеспечивать энергией около 30 тысяч жилых домов в течение приблизительно часа. Как отмечает ABC, в Южной Австралии недостаточно собственных генерационных мощностей для того, чтобы справиться с пиками потребления, поэтому появление аккумуляторной батареи Tesla должно оказать существенную поддержку энергосистеме региона.