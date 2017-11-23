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Tesla создала самый большой в мире аккумулятор на юге Австралии
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    Tesla создала самый большой в мире аккумулятор на юге Австралии

    13:46  23 Ноября 2017
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    Tesla создала самый большой в мире аккумулятор на юге Австралии

    Аделаида, 23 ноября. Возглавляемая известным предпринимателем Илоном Маском американская компания Tesla досрочно сообщила о завершении постройки на юге Австралии крупнейшей и мощнейшей в мире аккумуляторной батареи. Мощность литий-ионного аккумулятора составляет 100 МВт.

    Аккумуляторная батарея сопряжена с ветроэлектростанцией, управляемой французской компанией Neoen. Батарея обошлась налогоплательщикам Южной Австралии в 50 млн долларов. Она будет обеспечивать стабильность энергетической системы всего региона, сообщает RT, компенсируя пики нагрузки и запасая энергию во время снижения потребления.

    Мощности аккумуляторной батареи достаточно для того, чтобы обеспечивать энергией около 30 тысяч жилых домов в течение приблизительно часа. Как отмечает ABC, в Южной Австралии недостаточно собственных генерационных мощностей для того, чтобы справиться с пиками потребления, поэтому появление аккумуляторной батареи Tesla должно оказать существенную поддержку энергосистеме региона.

    Автор: Валентин Меликов
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