В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России

Москва, 23 ноября. Члены Совета Федерации получили данные о том, что на Западе готовятся оказать «максимальное давление» на Россию, используя для этого спортивную тематику — по данным сенатора Андрея Климова, в США хотят осуществить «атаку на чемпионат мира по футболу в 2018 году».

«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году», — объявил Климов, возглавляющий комиссию Совфеда по защите суверенитета.

Сенатор не назвал источники, предоставившие комиссии Совфеда данные о готовящихся провокациях, отмечает РИА Новости.

«У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране», — заявил сенатор, подчеркнув, что России «тоже придется принимать ответные меры».

Тему предполагаемых «атак с Запада» предполагается обсудить на заседании 28 ноября с участием членов правительства — МИД и Минспорта — и Олимпийского комитета России.

Ранее, напомним, Ura.ru сообщало, что после того, как ВАДА не восстановила Российское антидопинговое агентство в правах, российская сборная может оказаться полностью отстранена от Олимпиады в 2018 году.