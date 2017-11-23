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Общество
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В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России
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    В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России

    12:36  23 Ноября 2017  /обновлено: 12:42  23 Ноября 2017
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    В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России

    Москва, 23 ноября. Члены Совета Федерации получили данные о том, что на Западе готовятся оказать «максимальное давление» на Россию, используя для этого спортивную тематику — по данным сенатора Андрея Климова, в США хотят осуществить «атаку на чемпионат мира по футболу в 2018 году».

    «В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году», — объявил Климов, возглавляющий комиссию Совфеда по защите суверенитета.

    В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России

    Сенатор не назвал источники, предоставившие комиссии Совфеда данные о готовящихся провокациях, отмечает РИА Новости.

    «У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране», — заявил сенатор, подчеркнув, что России «тоже придется принимать ответные меры».

    Тему предполагаемых «атак с Запада» предполагается обсудить на заседании 28 ноября с участием членов правительства — МИД и Минспорта — и Олимпийского комитета России. 

    В Совфеде заявили, что США планируют атаку на ЧМ-2018 в России

    Ранее, напомним, Ura.ru сообщало, что после того, как ВАДА не восстановила Российское антидопинговое агентство в правах, российская сборная может оказаться полностью отстранена от Олимпиады в 2018 году.

    Автор: Валентин Меликов
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    #климов #чм-2018
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