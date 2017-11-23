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Сирия: оппозиция настаивает на реструктуризации силовых структур и армии
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    Сирия: оппозиция настаивает на реструктуризации силовых структур и армии

    13:55  23 Ноября 2017
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    Сирия: оппозиция настаивает на реструктуризации силовых структур и армии

    Эр-Рияд, 23 ноября. Оппозиция Сирии на конференции в Эр-Рияде требует реструктуризировать силовые ведомства и Вооруженные силы страны. Как сообщает телеканал «Скай ньюс — Арабия», соответствующая информация приводится в проекте коммюнике.

    В документе указано, что исключительное право владеть оружием будут иметь только госинституты, избранные сирийским народом. Оппозиционные фракции требуют «реструктуризации и реформирования» силовых структур и армии Сирии.

    Ранее глава московской платформы оппозиции САР Кадри Джамиль отметил, что совместное заявление лидеров России, Ирана и Турции по результатам трехстороннего саммита, прошедшего накануне в Сочи, заложило практический фундамент для начала политического процесса в Сирии.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что судьбу Сирии должны определять сами сирийцы, как сторонники действующей власти, так и оппозиции.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #оппозиция #сирия
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