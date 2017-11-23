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Общество
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Украина
Киев так быстро не успеет: Медведчук раскрыл детали обмена пленными между Украиной и Донбассом
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    Киев так быстро не успеет: Медведчук раскрыл детали обмена пленными между Украиной и Донбассом

    12:34  23 Ноября 2017
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    Киев так быстро не успеет: Медведчук раскрыл детали обмена пленными между Украиной и Донбассом

    Киев, 23 ноября. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук раскрыл детали обмена пленными между Украиной и ополченцами.

    По его словам, списки согласованы: «На первом этапе Киев передаст ДНР и ЛНР 360 человек, ополченцы - 74».

    Медведчук также отметил, что народные республики могут быть готовы провести обмен пленными на следующей неделе, отметив, что «Киев так быстро не успеет». Кроме того, он добавил, что обмен пленными в формате «всех на всех» пока невозможен, сообщает РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #донбасс #пленные
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