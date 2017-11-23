Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро

Мадрид, 23 ноября. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отказался от пенсии в размере порядка 112 тыс. евро, потому что на сегодняшний день считает себя действующим руководителем автономии. Об этом в четверг передает Europa Press.

По имеющимся данным, у Пучдемона есть 10 дней, чтобы решить, намерен ли он подавать заявление на пенсию как экс-глава Каталонии.

????????NACIONAL | 10 días: Es el plazo que ha dado Hacienda al ex presidente de la Generalitat de #Cataluña, Carles Puigdemont, para informar al Gobierno si se acoge al Estatuto que se le aplica como ex titular del @Govern y cobrar así los 112.000€ de pensión que le corresponden pic.twitter.com/xxGDnXnCo1 — Ahora Cantabria (@AhoraCantabria) November 22, 2017

Впрочем, как пишут местные СМИ, каталонский политик уже отказался, потому что не признает применение 155-й статьи конституции, согласно которой вводится прямое управление автономией.

Отмечается, что Пучдемон имел право на пенсионные выплаты в размере 80% от оклада, что составляет порядка 112 тыс. евро. Данная сумма выплачивалась бы ежегодно в течение четырех лет.

Помимо этого, по достижении 65 лет экс-руководители Каталонии имеют право на получение пожизненной пенсии.

Напомним, испанские власти применили 155-ю статью конституции Испании в ответ на объявление Каталонией независимости. Каталонское правительство было распущено, а Пучдемон отправлен с поста главы автономии.