Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из самых известных витражей Петербурга выбросили на помойку
Политика
Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро

    12:28  23 Ноября 2017
    175

    Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро

    Мадрид, 23 ноября. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отказался от пенсии в размере порядка 112 тыс. евро, потому что на сегодняшний день считает себя действующим руководителем автономии. Об этом в четверг передает Europa Press.

    По имеющимся данным, у Пучдемона есть 10 дней, чтобы решить, намерен ли он подавать заявление на пенсию как экс-глава Каталонии.

    Впрочем, как пишут местные СМИ, каталонский политик уже отказался, потому что не признает применение 155-й статьи конституции, согласно которой вводится прямое управление автономией.

    Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро

    Отмечается, что Пучдемон имел право на пенсионные выплаты в размере 80% от оклада, что составляет порядка 112 тыс. евро. Данная сумма выплачивалась бы ежегодно в течение четырех лет. 

    Помимо этого, по достижении 65 лет экс-руководители Каталонии имеют право на получение пожизненной пенсии.

    Стало известно, почему Пучдемон отказался от пенсии в 112 тыс. евро

    Напомним, испанские власти применили 155-ю статью конституции Испании в ответ на объявление Каталонией независимости. Каталонское правительство было распущено, а Пучдемон отправлен с поста главы автономии.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #каталония #испания #пенсия #пучдемон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть