НВС Латвии снова разглядели «российскую подлодку» у границ страны

Рига, 23 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что заметили во вторник российскую субмарину «Дмитров» в эксклюзивной экономической зоне своей страны.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод, Военно-морские силы 22 ноября идентифицировали подводную лодку «Дмитров» класса «Kilo» (кодификация НАТО – прим. ФАН) Вооруженных сил России», — говорится в посте.

LV ekskl. ekonom. zonā 5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 22.11. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni "Dmitrov" — NBS (@Latvijas_armija) November 23, 2017

Напомним, латвийская сторона неоднократно обвиняла ВС РФ в приближении к границам республики. В начале ноября НВС Латвии заметили подводный корабль российского ВМФ класса «Каштан».

В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что ВС РФ строго соблюдают международно-правовые нормы, передвижение кораблей и самолетов осуществляется в соответствии с этими нормами.