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Общество
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НВС Латвии снова разглядели «российскую подлодку» у границ страны
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    НВС Латвии снова разглядели «российскую подлодку» у границ страны

    12:39  23 Ноября 2017
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    НВС Латвии заметили российскую подлодку у границ страны

    Рига, 23 ноября. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что заметили во вторник российскую субмарину «Дмитров» в эксклюзивной экономической зоне своей страны.

    Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

    «В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в пяти морских милях от территориальных вод, Военно-морские силы 22 ноября идентифицировали подводную лодку «Дмитров» класса «Kilo» (кодификация НАТО – прим. ФАН) Вооруженных сил России», — говорится в посте.

    Напомним, латвийская сторона неоднократно обвиняла ВС РФ в приближении к границам республики. В начале ноября НВС Латвии заметили подводный корабль российского ВМФ класса «Каштан».

    В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что ВС РФ строго соблюдают международно-правовые нормы, передвижение кораблей и самолетов осуществляется в соответствии с этими нормами.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #латвия #подлодка #нвс
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