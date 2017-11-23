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Ученые доказали пользу трех чашек кофе в день
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    Ученые доказали пользу трех чашек кофе в день

    12:12  23 Ноября 2017
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    Ученые доказали пользу трех чашек кофе в день

    Москва, 23 ноября. Любители кофе могут получить максимальный положительный эффект для здоровья от тонизирующего напитка, если будут пить его по три чашки в день. К такому выводу, проведя соответствующие исследования, пришли британские ученые.

    Среди болезней, в борьбе с которыми может помочь кофе, — диабет, слабоумие, болезни печени и сердечно-сосудистой системы и даже некоторые виды онкологических заболеваний, отмечает TheGuardian. В то же время люди, злоупотребляющие кофе, могут скорее навредить здоровью, уточняют «Дни.ру». Практически нивелирует весь положительный эффект тонизирующего напитка и употребление кофе с сахаром или с десертами. 

    Вывод о положительном эффекте кофе на здоровье человека специалисты сделали после анализа более 200 исследований, которые проводились по всему миру.

    Отметим, ранее европейские ученые уже обращали внимание на тот факт, что кофе имеет свойства противовоспалительного средства для человеческой печени, а также замедляет выработку ферментов.

    Автор: Федор Веснин
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    #ученые #кофе #польза #эффект
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