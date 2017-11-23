Глава Минэкономразвития заявил о замедлении годовой инфляции в России

Москва, 23 ноября. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,4–2,5%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Орешкин рассказал о замедлении инфляции в России.

«У нас прогноз остается 2,5–2,8%, — констатировал российский министр. — Сейчас годовая инфляция — где-то между 2,4–2,5%».

По данным ведомства, в России с 14 по 20 ноября инфляция вернулась к нулевому уровню. Неделей ранее она составляла 0,1%. В Росстате в среду, 22 ноября, обратили внимание, что с начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 2%.

В начале этого месяца Орешкин констатировал, что ужесточение политики ФРС США для борьбы с инфляцией и поддержания прогресса в экономике вызовет волатильность на глобальных рынках. Он также рассказал о последствиях сочетания низкой безработицы и низкой инфляции, которое в настоящее время наблюдается в США.