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Общество
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Экономика
Глава Минэкономразвития заявил о замедлении годовой инфляции в России
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    Глава Минэкономразвития заявил о замедлении годовой инфляции в России

    12:13  23 Ноября 2017
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    Глава Минэкономразвития заявил о замедлении годовой инфляции в России

    Москва, 23 ноября. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,4–2,5%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

    Орешкин рассказал о замедлении инфляции в России.

    «У нас прогноз остается 2,5–2,8%, — констатировал российский министр. — Сейчас годовая инфляция — где-то между 2,4–2,5%».

    По данным ведомства, в России с 14 по 20 ноября инфляция вернулась к нулевому уровню. Неделей ранее она составляла 0,1%. В Росстате в среду, 22 ноября, обратили внимание, что с начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 2%.

    В начале этого месяца Орешкин констатировал, что ужесточение политики ФРС США для борьбы с инфляцией и поддержания прогресса в экономике вызовет волатильность на глобальных рынках. Он также рассказал о последствиях сочетания низкой безработицы и низкой инфляции, которое в настоящее время наблюдается в США.

    Глава Минэкономразвития заявил о замедлении годовой инфляции в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #орешкин #инфляция #замедление
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