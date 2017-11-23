Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»

Москва, 23 ноября. Клиенты Сбербанка смогут расплатиться за покупки в магазинах через онлайн-приложение, считав с помощью телефона QR-код. Соответствующая функция может стать доступной в приложении для смартфонов «Сбербанк онлайн».

Услуга будет поддерживаться во всех магазинах, службах доставки и терминалах самообслуживания, которые сотрудничают со Сбербанком, пишет «НьюИнформ» со ссылкой на представителей банка.

Согласно проведенному исследованию Сбербанка, клиенты готовы оплачивать покупки с помощью QR-кода. В пилотной версии функцию могут запустить в ближайшее время.

Сейчас «Сбербанком онлайн» пользуются около 28 миллионов человек ежемесячно.

Напомним, весной «Сбербанк» запустил платежи через Samsung Pay и Apple Pay для карт Visa.