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Общество
Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»
Общество
Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»
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    Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»

    11:57  23 Ноября 2017
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    Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»

    Москва, 23 ноября. Клиенты Сбербанка смогут расплатиться за покупки в магазинах через онлайн-приложение, считав с помощью телефона QR-код. Соответствующая функция может стать доступной в приложении для смартфонов «Сбербанк онлайн».

    Услуга будет поддерживаться во всех магазинах, службах доставки и терминалах самообслуживания, которые сотрудничают со Сбербанком, пишет «НьюИнформ» со ссылкой на представителей банка.

    Согласно проведенному исследованию Сбербанка, клиенты готовы оплачивать покупки с помощью QR-кода. В пилотной версии функцию могут запустить в ближайшее время.

    Сейчас «Сбербанком онлайн» пользуются около 28 миллионов человек ежемесячно.

    Напомним, весной «Сбербанк» запустил платежи через Samsung Pay и Apple Pay для карт Visa.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #онлайн #покупки
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