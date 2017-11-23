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Общество
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Спецслужбы ЛНР и ДНР обезвредили в Луганске группу украинских диверсантов
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    Спецслужбы ЛНР и ДНР обезвредили в Луганске группу украинских диверсантов

    13:19  23 Ноября 2017
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    Спецслужбы ЛНР и ДНР обезвредили в Луганске группу украинских диверсантов

    Спецслужбы Луганской народной республики обезвредили преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки. Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

    Операция по обезвреживанию украинских диверсантов прошла совместно со спецслужбами Донецкой народной республики (ДНР), сообщает из Луганска корреспондент Федерального агентства новостей.

    Корреспондент ФАН приводит сообщение министерства внутренних дел и министерства государственной безопасности Луганской народной республики (МВД ЛНР и МГБ ЛНР), в котором говорится, что в результате проведения контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий совместно с министерствами внутренних дел и государственной безопасности Донецкой народной республики (МВД ДНР и МГБ ДНР) пресечена деятельность основных членов преступной группы. Как сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет, диверсионная группа действовала под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР Министерства обороны Украины.

    Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет

    Основной задачей диверсионной группы являлась подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в республиках Донбасса, сообщили в ведомстве. 

    Агентура спецслужб Украины осуществляла целенаправленную работу по дискредитации деятельности ДНР и ЛНР

    Для этого, в частности, предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока ЛНР и ДНР. Это делалось для того, чтобы парализовать работу правоохранительных органов народных республик.

    «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявления их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке», — сообщили в руководстве МВД ЛНР.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #лнр #корнет
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