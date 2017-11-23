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Общество
Капсулы с прахом Хворостовского захоронят на его родине в Красноярске и в Москве
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    Капсулы с прахом Хворостовского захоронят на его родине в Красноярске и в Москве

    12:28  23 Ноября 2017
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    Капсулы с прахом Хворостовского захоронят на его родине в Красноярске и в Москве

    Москва, 23 ноября. Капсулу с частью праха народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставят и захоронят на его родине в Красноярске

    Об этом РИА Новости сообщили в министерстве культуры края. Другая капсула с прахом будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Дата похорон в Красноярске пока обсуждается, рассказала собеседница агентства.

    Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.

    Напомним, Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной борьбы с раком мозга. Поклонники скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #хворостовский #похороны
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