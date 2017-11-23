Капсулы с прахом Хворостовского захоронят на его родине в Красноярске и в Москве
Москва, 23 ноября. Капсулу с частью праха народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставят и захоронят на его родине в Красноярске
Об этом РИА Новости сообщили в министерстве культуры края. Другая капсула с прахом будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Дата похорон в Красноярске пока обсуждается, рассказала собеседница агентства.
Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином Красноярска и Красноярского края.
Напомним, Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной борьбы с раком мозга. Поклонники скорбят в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского.
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