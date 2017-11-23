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«Хезболла» не является террористической организацией — МИД Ливана
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    «Хезболла» не является террористической организацией — МИД Ливана

    13:01  23 Ноября 2017
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    «Хезболла» не является террористической организацией — МИД Ливана

    Бейрут, 23 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Ливана Джебран Басиль заявил, что отказывается считать «Хезболлу» террористической организацией.

    Это заявление Басиль сделал в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Лигой арабских государств. Внеочередное заседание ЛАГ было инициировано Саудовской Аравией, которая не оставляет попыток оказать давление на Иран, Ливан и Ось Сопротивления, в том числе «Хезболлу». Саудиты потребовали от ЛАГ отреагировать на «вмешательство Тегерана в дела региона».

    Участники встречи ЛАГ под давлением Эр-Рияда назвали движение сопротивления террористической организацией, не упоминая о том, что именно «Хезболла» сражается с террористами в Сирии. Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт отметил, что «на данном этапе мы не объявляем войну Ирану».

    Басиль в своем заявлении сообщил, что Сопротивление является фундаментальной частью Ливана, в МИД Ирана назвали резолюцию ЛАГ «полной лжи и искажений».

    «Хезболла» не является террористической организацией — МИД Ливана

    Автор: Алексей Громов
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    #иран #хезболла #ливан #лаг
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