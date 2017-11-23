Бейрут, 23 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Ливана Джебран Басиль заявил, что отказывается считать «Хезболлу» террористической организацией.

Это заявление Басиль сделал в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Лигой арабских государств. Внеочередное заседание ЛАГ было инициировано Саудовской Аравией, которая не оставляет попыток оказать давление на Иран, Ливан и Ось Сопротивления, в том числе «Хезболлу». Саудиты потребовали от ЛАГ отреагировать на «вмешательство Тегерана в дела региона».

Участники встречи ЛАГ под давлением Эр-Рияда назвали движение сопротивления террористической организацией, не упоминая о том, что именно «Хезболла» сражается с террористами в Сирии. Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт отметил, что «на данном этапе мы не объявляем войну Ирану».

Басиль в своем заявлении сообщил, что Сопротивление является фундаментальной частью Ливана, в МИД Ирана назвали резолюцию ЛАГ «полной лжи и искажений».