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Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ
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    Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ

    11:48  23 Ноября 2017
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    Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ

    Москва. 23 ноября. Госдума РФ в четверг приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ. Под запрет попала в том числе и социальная реклама.

    Закон предлагает установить запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, причем предусматривается запрет на ее размещение и оборотной стороне платежек.

    Авторы инициативы считают, что обилие рекламы может помешать россиянам без труда рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, а также суммарный объем коммунальных услуг.

    Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

    Автор: Алексей Громов
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    #жкх #госдума #закон #реклама #платежки
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