Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ

Москва. 23 ноября. Госдума РФ в четверг приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ. Под запрет попала в том числе и социальная реклама.

Закон предлагает установить запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, причем предусматривается запрет на ее размещение и оборотной стороне платежек.

Авторы инициативы считают, что обилие рекламы может помешать россиянам без труда рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, а также суммарный объем коммунальных услуг.

Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.