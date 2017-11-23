Сирия, 23 ноября. Под прикрытием ВКС РФ армия САР установила контроль над поселениями к западу от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Турция продолжает вести разведку и стягивать силы к кантону Африн в Алеппо. В Идлибе неизвестными был убит один из членов организации «Белые каски», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли южную часть поселения Бейт Тима на юго-западе провинции Дамаск; разместили новые ракетоносители у линии фронта в Восточной Гуте; под прикрытием ВКС РФ установили контроль над тремя поселениями к югу от Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): подбило танк Т-72 армии САР недалеко от Абу Кемаля.

Курды: спустя месяц после окончания штурма Ракки начали разминирование города и обезвредили около 100 объектов.

Армия Турции: активизировала разведывательную деятельность, а также перебросила новые силы к границе с курдским кантоном Африн.

Армия Ирака: начала операцию против подпольных групп ИГ1 в верховьях Евфрата и в районе плато Аль-Джазира.

Провинция Дамаск

Правительственная армия САР заняла южную часть населенного пункта Бейт Тима, находящегося на юго-западе провинции Дамаск. Как отмечает военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1), этому предшествовало установление контроля над близлежащими холмами и окрестностями. Этот город ранее присоединился к перемирию, а боевики, контролировавшие его, выразили желание урегулировать свой правовой статус с правительством Сирии. Позже, однако, в Бейт Тиме начались погромы, и потому подразделения САА были вынуждены вмешаться.

В Восточной Гуте на линии соприкосновения с боевиками так называемой вооруженной оппозиции были размещены несколько ракетоносителей, передает ливанское информагентство AMN. В регионе, где установлен режим тишины, тем не менее, по-прежнему продолжают сопротивление террористы «Джебхат ан-Нусры»1*** и их союзники. В последние недели столкновения участились, также заметно возросло число жертв среди местного населения в результате постоянных обстрелов исламистов.

Провинция Алеппо

В небе над районом Африн, который занимают курдские Отряды народной самообороны (YPG), на северо-западе провинции Алеппо отмечается активизация пролетов турецких разведывательных самолетов и беспилотников, сообщает в сети Twitter (@AhmetM_08) военный источник. При этом армия Турции продолжает наращивать присутствие на севере соседней провинции Идлиб, граничащей с кантоном Африн. Таким образом, ситуация в этом регионе продолжает обостряться. Напомним, Анкара ввела свои войска на территорию Сирии для того, чтобы следить за соблюдением режима без огня в зоне деэскалации «Идлиб». Однако многие эксперты убеждены, что истинной целью Турции в этом регионе является зачистка подконтрольных курдам территорий. Стоит отметить, что накануне турецкий министр национальной обороны Нуреттин Джаникли заявил, что Африн представляет серьезную опасность для безопасности его государства, и потому необходимо ликвидировать эту угрозу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), действующие на западном берегу реки Евфрат под прикрытием российских ВКС, смогли установить контроль над населенными пунктами Сабейхан, Дабьян и Гарайба. Об этом сообщил информационный Twitter-канал (@VivaRevolt). Как передавал ранее портал Al Masdar News, штурмовые группы САА, наступающие на этом направлении, и части армии САР, базирующиеся к югу от Меядина, разделяет около 15 километров. Оказавшиеся между ними отряды ИГИЛ теперь заблокированы, и единственный выход для них — через Евфрат на восточный берег реки.

Оппозиционный новостной ресурс в Twitter между тем утверждает, что в ходе вооруженных столкновений с террористами ИГ на юге Дейр-эз-Зора правительственные силы понесли потери в технике. Так, согласно данным канала, недалеко от Абу Кемаля был подбит танк Т-72 армии САР. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал. На прошлой неделе ключевой приграничный город был освобожден, однако боевики не оставляют попыток вернуть населенный пункт.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб был убит один из членов организации «Белые каски» по имени Омар, сообщается на странице формирования в Twitter (@SyriaCivilDef). По информации источника, мужчина был застрелен неизвестными по пути на работу. Административный центр региона полностью контролируется террористами «Джебхат Фатх аш-Шам»1, главари которых поощряют действия «белокасочников». Данная организация, позиционирующая себя как гуманитарная, фактически является инструментом ведения информационной войны против законного президента Башара Асада для боевиков и их иностранных спонсоров, о чем неоднократно заявляли многие аналитики. Подтверждением этому является инцидент с использованием химоружия в Хан Шейхуне: «Белые каски» обвинили в атаке правительственную армию, предоставив западным СМИ в качестве доказательств видеоматериалы, которые, впрочем, были признаны многими мировыми экспертами фальсификацией.

Провинция Ракка

Согласно сведениям курдского источника в сети Twitter (@ClaudiaAlMina), бойцы Сирийских демократических сил (SDF)****, большей частью состоящих из курдских формирований, в ходе только недавно стартовавшей операции по разминированию Ракки обезвредили больше 100 объектов, оставленных боевиками «Исламского государства»1 перед эвакуацией в Дейр-эз-Зор. Напомним, административный центр провинции и бывшая «столица» ИГ была захвачена курдами и силами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, еще в прошлом месяце, однако разминирование города началось только сейчас. Из-за этого местным жителям пришлось еще на несколько недель остаться в лагерях для беженцев в окрестностях Ракки, условия в которых, как отмечали активисты, едва ли можно назвать человеческими. При этом возвращение населения в свои дома также затруднено, поскольку город был почти полностью разрушен авиаударами ВВС США в ходе почти четырех с половиной месяцев штурма.

Ирак

Иракские правительственные силы при поддержке ополченцев-шиитов «Хашд аш-Шааби» начали масштабную военную кампанию по зачистке территорий в провинциях Салах-эд-Дин, Ниневия и Аль-Анбар, где еще отмечается деятельности остатков отрядов «Исламского государства», а также подпольных ячеек террористической группировки. Об этом на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) сообщил военный источник. По его сведениям, множество боевиков по-прежнему укрываются в районе плато Аль-Джазира и в верховьях реки Евфрат. Ранее армия Ирака отбила у террористов все ключевые города на северо-западе страны у границы с Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)