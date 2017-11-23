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Сирия новости 23 ноября 12.30: ситуация в районе Африна накаляется, ИГ потеряло три поселения в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 23 ноября 12.30: ситуация в районе Африна накаляется, ИГ потеряло три поселения в Дейр-эз-Зоре

    12:30  23 Ноября 2017
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    Турция продолжает стягивать силы к курдскому кантону Африн

    Сирия, 23 ноября. Под прикрытием ВКС РФ армия САР установила контроль над поселениями к западу от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Турция продолжает вести разведку и стягивать силы к кантону Африн в Алеппо. В Идлибе неизвестными был убит один из членов организации «Белые каски», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли южную часть поселения Бейт Тима на юго-западе провинции Дамаск; разместили новые ракетоносители у линии фронта в Восточной Гуте; под прикрытием ВКС РФ установили контроль над тремя поселениями к югу от Дейр-эз-Зора.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): подбило танк Т-72 армии САР недалеко от Абу Кемаля.

    Курды: спустя месяц после окончания штурма Ракки начали разминирование города и обезвредили около 100 объектов.

    Армия Турции: активизировала разведывательную деятельность, а также перебросила новые силы к границе с курдским кантоном Африн.

    Армия Ирака: начала операцию против подпольных групп ИГ1 в верховьях Евфрата и в районе плато Аль-Джазира.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Правительственная армия САР заняла южную часть населенного пункта Бейт Тима, находящегося на юго-западе провинции Дамаск. Как отмечает военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1), этому предшествовало установление контроля над близлежащими холмами и окрестностями. Этот город ранее присоединился к перемирию, а боевики, контролировавшие его, выразили желание урегулировать свой правовой статус с правительством Сирии. Позже, однако, в Бейт Тиме начались погромы, и потому подразделения САА были вынуждены вмешаться.

    В Восточной Гуте на линии соприкосновения с боевиками так называемой вооруженной оппозиции были размещены несколько ракетоносителей, передает ливанское информагентство AMN. В регионе, где установлен режим тишины, тем не менее, по-прежнему продолжают сопротивление террористы «Джебхат ан-Нусры»1*** и их союзники. В последние недели столкновения участились, также заметно возросло число жертв среди местного населения в результате постоянных обстрелов исламистов.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    В небе над районом Африн, который занимают курдские Отряды народной самообороны (YPG), на северо-западе провинции Алеппо отмечается активизация пролетов турецких разведывательных самолетов и беспилотников, сообщает в сети Twitter (@AhmetM_08) военный источник. При этом армия Турции продолжает наращивать присутствие на севере соседней провинции Идлиб, граничащей с кантоном Африн. Таким образом, ситуация в этом регионе продолжает обостряться. Напомним, Анкара ввела свои войска на территорию Сирии для того, чтобы следить за соблюдением режима без огня в зоне деэскалации «Идлиб». Однако многие эксперты убеждены, что истинной целью Турции в этом регионе является зачистка подконтрольных курдам территорий. Стоит отметить, что накануне турецкий министр национальной обороны Нуреттин Джаникли заявил, что Африн представляет серьезную опасность для безопасности его государства, и потому необходимо ликвидировать эту угрозу.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), действующие на западном берегу реки Евфрат под прикрытием российских ВКС, смогли установить контроль над населенными пунктами Сабейхан, Дабьян и Гарайба. Об этом сообщил информационный Twitter-канал (@VivaRevolt). Как передавал ранее портал Al Masdar News, штурмовые группы САА, наступающие на этом направлении, и части армии САР, базирующиеся к югу от Меядина, разделяет около 15 километров. Оказавшиеся между ними отряды ИГИЛ теперь заблокированы, и единственный выход для них — через Евфрат на восточный берег реки.

    Оппозиционный новостной ресурс в Twitter между тем утверждает, что в ходе вооруженных столкновений с террористами ИГ на юге Дейр-эз-Зора правительственные силы понесли потери в технике. Так, согласно данным канала, недалеко от Абу Кемаля был подбит танк Т-72 армии САР. Отмечается, что никто из членов экипажа не пострадал. На прошлой неделе ключевой приграничный город был освобожден, однако боевики не оставляют попыток вернуть населенный пункт.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В городе Идлиб был убит один из членов организации «Белые каски» по имени Омар, сообщается на странице формирования в Twitter (@SyriaCivilDef). По информации источника, мужчина был застрелен неизвестными по пути на работу. Административный центр региона полностью контролируется террористами «Джебхат Фатх аш-Шам»1, главари которых поощряют действия «белокасочников». Данная организация, позиционирующая себя как гуманитарная, фактически является инструментом ведения информационной войны против законного президента Башара Асада для боевиков и их иностранных спонсоров, о чем неоднократно заявляли многие аналитики. Подтверждением этому является инцидент с использованием химоружия в Хан Шейхуне: «Белые каски» обвинили в атаке правительственную армию, предоставив западным СМИ в качестве доказательств видеоматериалы, которые, впрочем, были признаны многими мировыми экспертами фальсификацией.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно сведениям курдского источника в сети Twitter (@ClaudiaAlMina), бойцы Сирийских демократических сил (SDF)****, большей частью состоящих из курдских формирований, в ходе только недавно стартовавшей операции по разминированию Ракки обезвредили больше 100 объектов, оставленных боевиками «Исламского государства»1 перед эвакуацией в Дейр-эз-Зор. Напомним, административный центр провинции и бывшая «столица» ИГ была захвачена курдами и силами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, еще в прошлом месяце, однако разминирование города началось только сейчас. Из-за этого местным жителям пришлось еще на несколько недель остаться в лагерях для беженцев в окрестностях Ракки, условия в которых, как отмечали активисты, едва ли можно назвать человеческими. При этом возвращение населения в свои дома также затруднено, поскольку город был почти полностью разрушен авиаударами ВВС США в ходе почти четырех с половиной месяцев штурма.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракские правительственные силы при поддержке ополченцев-шиитов «Хашд аш-Шааби» начали масштабную военную кампанию по зачистке территорий в провинциях Салах-эд-Дин, Ниневия и Аль-Анбар, где еще отмечается деятельности остатков отрядов «Исламского государства», а также подпольных ячеек террористической группировки. Об этом на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) сообщил военный источник. По его сведениям, множество боевиков по-прежнему укрываются в районе плато Аль-Джазира и в верховьях реки Евфрат. Ранее армия Ирака отбила у террористов все ключевые города на северо-западе страны у границы с Сирией.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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