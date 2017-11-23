ВКС РФ в Курске получат новую партию истребителей Су-30СМ

Москва, 23 ноября. Новая авиаэскадрилья ВКС РФ будет сформирована в Западном военном округе в 2018 году.

Департамент информации министерства обороны России сообщил, что Иркутский авиационный завод готовит к передаче новую партию истребителей Су-30СМ для формирования Курской авиаэскадрильи в Западном военном округе.

Отмечается, что партия самолетов уже принята на Иркутском заводе-изготовителе. Летный состав и инженерно-технический персонал подготовил машины к перелету на пять тысяч километров.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ может применять современное и перспективное вооружение класса «воздух-земля» и «воздух-воздух». Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования авиабаз вероятного противника на большой глубине в тылу, а также уничтожения морских, наземных и воздушных целей в любое время суток и в сложных погодных условиях.