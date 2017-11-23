Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»
Россия
ВКС РФ в Курске получат новую партию истребителей Су-30СМ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ в Курске получат новую партию истребителей Су-30СМ

    11:48  23 Ноября 2017
    34

    ВКС РФ в Курске получат новую партию истребителей Су-30СМ

    Москва, 23 ноября. Новая авиаэскадрилья ВКС РФ будет сформирована в Западном военном округе в 2018 году.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что Иркутский авиационный завод готовит к передаче новую партию истребителей Су-30СМ для формирования Курской авиаэскадрильи в Западном военном округе.

    Отмечается, что партия самолетов уже принята на Иркутском заводе-изготовителе. Летный состав и инженерно-технический персонал подготовил машины к перелету на пять тысяч километров.

    Сверхманевренный истребитель Су-30СМ может применять современное и перспективное вооружение класса «воздух-земля» и «воздух-воздух». Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования авиабаз вероятного противника на большой глубине в тылу, а также уничтожения морских, наземных и воздушных целей в любое время суток и в сложных погодных условиях.

    ВКС РФ в Курске получат новую партию истребителей Су-30СМ

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #курск #зво #су-30см
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть