Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из самых известных витражей Петербурга выбросили на помойку
Украина
Закон о гастролях артистов из России вступил в силу на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закон о гастролях артистов из России вступил в силу на Украине

    12:18  23 Ноября 2017
    344

    Закон о гастролях артистов из России вступил в силу на Украине

    Киев, 23 ноября. На Украине вступил в силу закон, предусматривающий особый порядок гастролей российских артистов.

    Согласно представленному документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) для получения данных о наличии или отсутствии законных оснований «для недопущения гражданина страны-агрессора в участии в гастролях». В запросе требуется указать организатора гастрольного тура, его юридические данные, а также руководителя, дату, время и место проведения гастролей.

    Кроме того, по почте необходимо выслать персональные данные гастролера, указать его сценический псевдоним и предоставить полную информацию о его творческой деятельности. Все данные должны поступить в СБУ не позднее, чем за месяц до запланированных гастролей.

    В течение 10 дней спецслужбы рассмотрят этот запрос и примут решение, может ли артист выступать на Украине, передает RT.

    Отметим, что на Украине продолжает действовать черный список артистов, которые не могут въехать в страну, среди них Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Валентина Теличкина, Александр Розенбаум, Карен Шахназаров.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #гастроли
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть