Закон о гастролях артистов из России вступил в силу на Украине

Киев, 23 ноября. На Украине вступил в силу закон, предусматривающий особый порядок гастролей российских артистов.

Согласно представленному документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) для получения данных о наличии или отсутствии законных оснований «для недопущения гражданина страны-агрессора в участии в гастролях». В запросе требуется указать организатора гастрольного тура, его юридические данные, а также руководителя, дату, время и место проведения гастролей.

Кроме того, по почте необходимо выслать персональные данные гастролера, указать его сценический псевдоним и предоставить полную информацию о его творческой деятельности. Все данные должны поступить в СБУ не позднее, чем за месяц до запланированных гастролей.

В течение 10 дней спецслужбы рассмотрят этот запрос и примут решение, может ли артист выступать на Украине, передает RT.

Отметим, что на Украине продолжает действовать черный список артистов, которые не могут въехать в страну, среди них Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Валентина Теличкина, Александр Розенбаум, Карен Шахназаров.