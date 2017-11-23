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Экономика на спаде: эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить требования МВФ
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    Экономика на спаде: эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить требования МВФ

    11:56  23 Ноября 2017
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    Экономика на спаде: эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить требования МВФ

    Киев, 23 ноября. Новые требования Международного валютного фонда (МВФ), выдвигаемые киевским властям для получения очередного транша, сомнительны с точки зрения интересов украинской экономики. Таким мнением поделился доктор экономических наук Алексей Плотников. 

    По словам политолога, если МВФ требует создания антикоррупционного суда как единственного, что может спасти Украину, то «это вызывает недоумение». 

    Экономика на спаде: эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить требования МВФ

    Он подчеркнул, что рост коммунальных платежей не приведет к прорыву в экономике, а наоборот, «понизит уровень жизни граждан, а также приведет к консервации бедности», передает «ПолитНавигатор». 

    «Пенсионная реформа у нас произошла, но она, к сожалению, не наполнит Пенсионный фонд», — считает Плотников.

    Кроме того, он напомнил о других требованиях МВФ, среди которых приватизация и введение рынка земли, которые, по его мнению, сейчас выполнить невозможно, поскольку «экономика страны находится на спаде».

    Экономика на спаде: эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить требования МВФ 

    Ранее в МВФ рассказали о ходе переговоров с киевскими властями по дефицитному бюджету. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #мвф #политика #реформы #плотников
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