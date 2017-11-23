Более 1,3 тысячи иностранцев не смогут посетить Украину из-за отдыха в Крыму

Киев, 23 ноября. Киев запретил въезд на Украину более 1,3 тысяч иностранцев в связи с тем, что они посещали Крым. Среди попавших под запрет – около ста деятелей культуры, сообщает украинская погранслужба.

На сайте ведомства также отмечается, что всего за «неправильный» въезд на территорию Крыма с начала 2017 года было составлено более двух тысяч административных протоколов. Украинская погранслужба напомнила, что на полуостров граждане Украины могут проезжать только через украинские контрольно-пропускные пункты.

Напомним, республика Крым вошла в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Киев итоги народного волеизъявления не признает.