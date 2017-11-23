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Поставляя мир на Ближний Восток, Россия усиливает авторитет Турции, Ирана и Сирии — Милонов
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    Поставляя мир на Ближний Восток, Россия усиливает авторитет Турции, Ирана и Сирии — Милонов

    16:39  23 Ноября 2017
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    Кремль

    Турецкая республика, которая в настоящее время испытывает проблемы в отношениях со своими соседями, становится одним из важных игроков в мировой политике благодаря Российской Федерации. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

    Мы поставляем мир на Ближний Восток и при этом усиливаем авторитет наших союзников — Турции, Сирии и Ирана, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы России по международным делам Виталий Милонов.

    «Бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу часто делал смелые заявления о том, что Турция становится ключевым игроком на Ближнем Востоке благодаря политике «ноль проблем с соседями». Сегодня Турция испытывает множество проблем со своими соседями и союзниками, но благодаря дипломатии, которую проводит Россия, Анкара вновь стала одним из участников действий по решению международных проблем», — пишет автор статьи Мурат Йеткин.

    При этом обозреватель подчеркивает, что российская дипломатия по подготовке российско-иранско-турецкого саммита по сирийскому урегулированию, который состоялся накануне в Сочи, может стать предметом изучения на факультетах международных отношений.

    Анкара

    «Что касается турецких султанов, то они всегда были мудрыми и хитрыми. А когда Москва начала играть важнейшую роль на Ближнем Востоке и предложила Анкаре присоединиться к разумным решениям по политическому урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, роль Турции была пересмотрена. Она перестала быть статистом, поддакивающим внешнеполитическим авантюрам США, и стала полноценным и сильным участником мирового политического процесса. И при взаимодействии с Россией турки сами поняли, что заинтересованы в стабилизации ситуации», — поясняет ситуацию депутат.

    Милонов также уточнил, что в Турции были разные силы, поддерживающие в том числе и «откровенных негодяев, вроде боевиков ИГИЛ»1 (запрещенная в России террористическая организация). Но именно при помощи Москвы представители радикальных движений осознали необходимость урегулирования многих вопросов за столом переговоров.

    «Нужно понимать, что называя вещи своими именами и ставя понятные задачи, мы поставляем мир на Ближний Восток и при этом усиливаем авторитет наших союзников — Турции, Сирии и Ирана. И это, кстати, касается не только трех указанных мною стран, это касается всего мира. Думаю в будущем многие лидеры государств поймут, что Россией выгодно дружить, потому что она не подменяет понятия и не занимается разрушением государственных институтов в разных уголках мира, как это делают США», — продолжает Милонов.

    Путин, Роухани, Эрдоган

    По словам российского депутата, у России есть своя миссия — «стать важнейшим мировым регулятором». И как только это произойдет, лидеры мировых держав поймут, что «Москва уничтожает монополию агрессивной американской дипломатии».

    «А это приводит к очень положительным результатам, и все страны это замечают. Еще раз повторю — с Россией выгодно дружить», — заключил народный избранник.

    Напомним, 22 ноября лидеры Российской Федерации, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе должно стать проведение в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
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