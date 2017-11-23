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Путин высоко оценил значение российско-германского форума «Петербургский диалог»
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    Путин высоко оценил значение российско-германского форума «Петербургский диалог»

    11:36  23 Ноября 2017
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    Путин высоко оценил значение российско-германского форума «Петербургский диалог»

    Москва, 23 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал российско-германский форум общественности «Петербургский диалог» важнейшим каналом народной дипломатии в отношениях двух стран. Об этом говорится в приветствии российского лидера участникам и гостям 16-го заседания форума.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, «Петербургский диалог» уже много лет служит важнейшим каналом народной дипломатии в отношениях между Россией и Германией.

    В своем приветствии российский президент отметил, что форум по праву пользуется значительным авторитетом в обеих наших странах, объединяя журналистов и предпринимателей, мастеров культуры и искусства, ученых, общественных и религиозных деятелей, парламентариев. 

    Путин указал на то, что именно подобный неформальный обмен мнениями призван помочь сохранить тот позитивный потенциал сотрудничества и партнерства, который нарабатывался россиянами и немцами десятилетиями, а также способствовать преодолению недоверия, предрассудков и стереотипов.

    Глава государства также добавил, что в нынешних непростых международных условиях поддержание прямых контактов между кругами гражданских обществ приобретает особое значение.

    Напомним, ранее Владимир Путин увеличил общий фонд президентских грантов в области культуры и искусства до 8 млрд рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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