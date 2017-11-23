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Германии необходимо новое правительство — экс-посол ФРГ в России
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    Германии необходимо новое правительство — экс-посол ФРГ в России

    11:34  23 Ноября 2017
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    Германии необходимо новое правительство — экс-посол ФРГ в России

    Берлин, 23 ноября. Бывший посол Германии в России Эрнст-Йорг фон Штудниц прокомментировал положение немецкого канцлера Ангелы Меркель.

    Бывший посол ФРГ не стал называть положение канцлера Ангелы Меркель критическим или сложным, однако отметил, что новым партиям, избранным в бундестаг, необходимо сформировать новое коалиционное правительство. Это обусловлено тем, что ни одна из партий не имеет абсолютного большинства, пишет RT.

    Штудниц подчеркнул, что Меркель сейчас возглавляет самую сильную партию бундестага и ей требуется искать новых партнеров для будущего правительства для того, чтобы сохранить политическое влияние.

    Ранее отмечалось, что исполняющий обязанности председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер сообщил, что партия не согласна формировать «большую коалицию» с блоком Меркель.

    Германии необходимо новое правительство — экс-посол ФРГ в России

    Автор: Алексей Громов
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    #ангела меркель #германия #бундестаг #эрнст-йорг фон штудниц
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