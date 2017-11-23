Хирург Северного флота награжден медалью за операцию, проведенную во время похода к Сирии

Мурманск, 23 ноября. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные награды офицерам, отличившимся при выполнении задач в 2017 году.

Как рассказали в пресс-службе флота, награды удостоен старший ординатор хирургического отделения Военно-морского клинического госпиталя флота майор медицинской службы Сергей Егоров. Офицер успешно провел полостную эндовидеохирургическую операцию одному из военных на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» во время дальнего похода корабельной авианосной группы Северного флота в Средиземное море в начале 2017 года.

Ранее госнаграды получили летчики палубной авиации, которые также участвовали в операции в Сирии. В мае 2017 года награды за помощь в борьбе с террористами в Сирии получили офицеры Сил специальных операций ВС РФ .