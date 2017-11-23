Близкий друг Джигарханяна отреагировал на новость о его «отказавших ногах»

Москва, 23 ноября. Представители Московского драматического театра опровергли сообщения о резком ухудшении здоровья народного артиста Армена Джигарханяна. Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МДТ растиражировал новость о том, что у него якобы отказали ноги.

«Со вчерашнего дня он взял отпуск за свой счет, чтобы просто санаторно подлечиться.В завтрашнем спектакле с его участием заменен актер» , — уточнил собеседник ФАН.

Близкий друг артиста Артур Согомонян особо подчеркнул, что «никто, и не имеет права делать какие-то заявления о госпитализации и «отказе ног» Джигарханяна.

На официальном сайте МДТ также появилась информация о том, что новости об "отказе ног"абсолютно не соответствуют действительности.

"Прежде всего, хотим сообщить, что Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично", - говорится в сообщении на сайте.

Уточняется также, что артист планирует новую постановку, в пансионате он намерен отдохнуть и и посвятить себя исключительно творческим делам.

И.о. директора театра Елена Гильванова особо подчеркнула, что Наталия Корнеева не является пресс-секретарем театра, соответствующий приказ подписан 20 ноября, «поэтому она не имеет права делать заявления для прессы от имени театра».

Ранее о госпитализации Джигарханяна сообщала и официальный представитель супруги артиста Ирина Мазур, его госпитализировали в среду.

«Вчера Армена Борисовича госпитализировали, об этом мне рассказал Юрий Васильевич Клепиков, который сейчас является его приближенным человеком», — уточнила Мазур в комментарии РИА Новости.

По ее словам, два дня назад у Джигарханяна стали отказывать ноги.

«Как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках. Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках», — добавила она.

А Наталия Корнеева утверждала, что в больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков. По ее данным, ноги у Джигарханяна отказали «на фоне диабета», пишут «Дни.ру».