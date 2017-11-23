Wall Street Journal рассказала, как саммит в Сочи по Сирии затмил переговоры в Женеве

Нью-Йорк, 23 ноября. Трехсторонняя встреча в Сочи продемонстрировала, что Россия полна решительности «определять будущее Сирии в интересах Башара Асада». Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В ходе переговоров с иранским и турецким коллегами глава российского государства Владимир Путин также «предпринял усилия определить послевоенное устройство САР», считает автор статьи.

Издание отмечает, что благодаря усилию трех стран удалось сохранить Сирию, в которой подходят к окончанию военные действия.

«Благодаря усилиям Москвы, Тегерана и Анкары удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы», — цитирует газета российского президента.

В течение последних месяцев Россия, Иран и Турция пришли не только к «взаимопониманию» по сирийскому урегулированию, но и к соглашению о формировании зон деэскалации, напоминает газета.

По мнению авторов материала, сочинский саммит превзошел переговоры под эгидой Организации объединенных наций, передает RT.

«В последние месяцы Москва играет все более доминирующую роль в урегулировании конфликта, а также позиционирует себя в качестве движущей силы региона, затмевая переговоры под эгидой ООН», — утверждает издание.

Кроме того, Вашингтон на сегодняшний день играет «второстепенную роль», пишет газета.

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