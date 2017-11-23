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Ни слова правды: Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о войсках США в Сирии
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    Ни слова правды: Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о войсках США в Сирии

    11:23  23 Ноября 2017
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    Ни слова правды: Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о войсках США в Сирии

    Москва, 23 ноября. В словах министра обороны США Джеймса Мэттиса об американских войсках в Сирии нет ни слова правды, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Мэттис объяснял, что войска США находятся в Сирии для борьбы с ИГ1. — написал Пушков в своем Twitter. — Теперь узнаем, что они там останутся и после разгрома ИГ1. Ни слова правды».

    Как заявлял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что ООН якобы разрешила Соединенным Штатам входить на территорию Сирийской республики, так как принимала резолюции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    Ни слова правды: Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о войсках США в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пушков
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