Ни слова правды: Пушков прокомментировал заявление Мэттиса о войсках США в Сирии

Москва, 23 ноября. В словах министра обороны США Джеймса Мэттиса об американских войсках в Сирии нет ни слова правды, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мэттис объяснял, что войска США находятся в Сирии для борьбы с ИГ1. — написал Пушков в своем Twitter. — Теперь узнаем, что они там останутся и после разгрома ИГ1. Ни слова правды».

Мэттис объяснял, что войска США находятся в Сирии для борьбы с ИГ. Теперь узнаем, что они там останутся и после разгрома ИГ. Ни слова правды — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 23, 2017

Как заявлял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что ООН якобы разрешила Соединенным Штатам входить на территорию Сирийской республики, так как принимала резолюции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.