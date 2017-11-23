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Курды в Ираке требуют вернуть международное авиасообщение с автономией
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    Курды в Ираке требуют вернуть международное авиасообщение с автономией

    11:13  23 Ноября 2017
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    Курды в Ираке требуют вернуть международное авиасообщение с автономией

    Эрбиль, 23 ноября. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани призвал снять с автономии санкции на международные авиарейсы.

    Багдад ввел запрет на международное сообщение в Иракском Курдистане в ответ на проведенный Эрбилем референдум о независимости курдской автономии. Более 93 процентов населения проголосовало за отделение Курдистана от Ирака. Багдад ввел ряд санкций против автономии, одной из которых стало «закрытие неба» над Эрбилем.

    Арабский телеканал «Аль-Сумария» сообщил о заявлении премьера Барзани, который назвал ограничительную политику Багдада нарушением иракскими властями международного и гуманитарного права. Политик отметил, что государство должно уважать и защищать своих граждан. Барзани призвал мировое сообщество вмешаться в сложившуюся ситуацию и повлиять на Багдад, с целью вернуть международное сообщение Курдистану и отменить «коллективное наказание».

    Курды в Ираке требуют вернуть международное авиасообщение с автономией

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #курды #ирак #авиасообщение
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