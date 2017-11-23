Tesla назвала цены на электрогрузовик Semi

Москва, 23 ноября. Американская компания Tesla объявила стоимость электрогрузовика Semi, презентация которого состоялась на прошлой неделе в Калифорнии.

В данный момент доступны две стандартные модификации Tesla Semi — с запасом хода в 482 км (150 тысяч долларов) и с запасом хода в 805 км (180 тысяч долларов).

Кроме того, есть возможность заказать специальную версию Founders Edition стоимостью в 200 тысяч долларов, передает «Ридус».

Напомним, что электрогрузовик Tesla Semi способен разогнаться до 100 км/ч при полной загрузке всего за 20 секунд. Без груза время разгона сократится до 5 секунд.

По словам основателя Tesla Илона Маска, грузовик получил четыре двигателя. Массовое производство машин начнется в 2019 году.

Отметим, что руководство автомобильной компании уже договорилось с властями Невады о возможности проведения испытаний грузовика на общедоступных трассах. Ожидается, что на тесты выйдет сразу несколько групп электрических фур Tesla.