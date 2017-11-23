Сирия: мирные жители христианского города Мхарде под обстрелами террористов — видео ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Мхарде и выяснил, как местные жители живут под постоянными обстрелами боевиков.

Напомним, Мхарде — один из немногих христианских городов Сирии, расположенный всего в шести километрах от административного центра провинции Хама в непосредственной близости от так называемого «Аль-Латаминского кармана», где действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам».

Мхарде — стратегически важный населенный пункт как для правительственных сил, так и террористов. Сейчас он находится под контролем ополченцев из «Национальных сил обороны» (NDF). Весной этого года боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько раз пытались занять Мхарде, чтобы блокировать линии снабжения сирийской армии, проходящие вдоль трассы Мхарде — Хама.

Кроме этого, в городе располагается теплоэлектростанция, питающая несколько населенных пунктов в этом районе. Она часто становилась целью обстрелов не только террористов, но и группировок так называемой «умеренной» оппозиции. Так, оппозиционные группировки применяли для ее разрушения ракетные системы залпового огня в начале июня, но нанести значительный вред теплоэлектростанции удалось позднее «Хайят Тахрир аш-Шам», когда ракетами террористов был поврежден резервуар с топливом, в результате чего было разлито около тысячи тонн горящего горючего, и повреждено электрооборудование. Из-за разрушительных действий боевиков теплоэлектростанция сейчас работает лишь частично.

До марта этого года город находился в окружении, но при поддержке ВКС РФ правительственным силам удалось сначала отбросить боевиков с северных окраин Мхарде, а в апреле и полностью снять окружение и наладить безопасное транспортное сообщение. Однако ракеты на город продолжают падать до сих пор.

Акрам Саваф, один из работников экстренной помощи Мхарде, рассказал корреспонденту ФАН о работе в городе Мхарде. Он описал свои будни и будни своих коллег во время обстрелов боевиков:

«Сейчас ситуация относительно спокойная, но иногда боевики обстреливают город из минометных установок. Где-то 7 – 10 дней назад мины падали прямо в центре города. В окрестностях Мхарде мины падают постоянно, но теперь каждые 3 или 4 дня мины падают уже ближе, однако большинство из них не достигают самого города».

Саваф вспоминает, что в апреле были очень жестокие бои:

«Более 83 мин упало в городе. Причем это только те, что удалось посчитать. Мы провели работу в школах, и учителя помогали предпринимать меры, чтобы обеспечить безопасность детей. Например, мы заклеивали стекла в школах, чтобы во время падения мин, стекла не поранили учащихся. Мы также объясняли им, что в случае обстрелов им нужно сидеть в коридорах, держась подальше от окон, и если им что-то понадобится, они могут позвонить нам. Мы готовы им помочь».

По словам Акрама Савафа, работники экстренной помощи сразу отправляются на место падения мины, чтобы потушить огонь или помочь раненым:

«Когда бои и обстрелы прекращаются, то мы помогаем убрать руины и зачистить места разрушения. Мы помогаем всем, каждому дому. Один раз, хозяйка дома погибла, и мы помогали эвакуировать детей из ее дома. Я держал ее дочку на руках, когда та стала кричать, что хочет к своей маме. В такой момент в каждом просыпается простое человеческое сострадание, и ты воспринимаешь эту девочку как свою собственную дочь, и что как будто это твоя жена погибла. Это очень сильно на меня повлияло в эмоциональном плане, что мать погибла из-за мины, а ее дочь кричит и говорит, что хочет к ней. Представьте себя в такой ситуации».

Другой житель Мхарде рассказал ФАН, что когда вооруженные террористические группировки начали обстреливать город, одна из мин упала прямо в его доме:

«Двери и окна были разрушены, а я был ранен. Есть поликлиника, которая фактически полностью уничтожена из-за их ненависти и невежества боевиков. И пусть Аллах даст победу сирийской армии, и слава Аллаху за все».

Еще один житель обстреливаемого боевиками города объяснил, что, когда падают мины, люди стараются быть предельно осторожными:

«Очень много падало мин и газовых баллонов. Вот сейчас мы сидим, и в любой момент на нас может упасть мина. Да это возможно».

Он также показал разрушенный в ходе обстрелов боевиков христианский монастырь Святого Михаила (Мар Мхаел).

1 Организация запрещена на территории РФ.