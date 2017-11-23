Володин призвал депутатов Госдумы голосовать по совести

Москва, 23 ноября. Депутаты Государственной думы РФ, голосую за законопроекты, должны делать это по совести, в противном случае им не следовало избираться, заявил в четверг на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, тот, кто считает, что голосует не по совести, ему нечего было избираться в Госдуму. Поэтому если есть внутренние терзания и разочарования, примите решение, вот и все. Здесь таких нет, а тот, кто есть, поступает неправильно», — цитирует Володина РИА Новости.

Его слова последовали в ответ на призыв коллегам депутата от ЛДПР Сергея Иванова принимать собственное решение, а не следовать чужим рекомендациям, принимая решение на голосовании по поводу законопроектов.

Напомним, ранее Госдума РФ рассмотрела законопроект о списании остатка долга Киргизии.