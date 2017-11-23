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Володин призвал депутатов Госдумы голосовать по совести
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    Володин призвал депутатов Госдумы голосовать по совести

    11:23  23 Ноября 2017
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    Володин призвал депутатов Госдумы голосовать по совести

    Москва, 23 ноября. Депутаты Государственной думы РФ, голосую за законопроекты, должны делать это по совести, в противном случае им не следовало избираться, заявил в четверг на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Коллеги, тот, кто считает, что голосует не по совести, ему нечего было избираться в Госдуму. Поэтому если есть внутренние терзания и разочарования, примите решение, вот и все. Здесь таких нет, а тот, кто есть, поступает неправильно», — цитирует Володина РИА Новости.

    Его слова последовали в ответ на призыв коллегам депутата от ЛДПР Сергея Иванова принимать собственное решение, а не следовать чужим рекомендациям, принимая решение на голосовании по поводу законопроектов.

    Напомним, ранее Госдума РФ рассмотрела законопроект о списании остатка долга Киргизии.

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #володин #законопроект
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