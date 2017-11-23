Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата

Сирия, 23 ноября. Соединенные Штаты не собираются покидать Сирийскую Арабскую Республику (САР) после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Министерство обороны России заявило о скором освобождении западного берега Евфрата от ИГ1. Сирийская арабская армия (САА) при активной поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) очистила от боевиков населенный пункт Эль-Края. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

На западном берегу Евфрата

В ближайшее время западный берег Евфрата будет полностью освобожден от боевиков, что даст возможность завершить операцию по разгрому оставшихся террористов «Исламского государства»1 на востоке САР. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Сообщается, что правительственные силы при поддержке российских ВКС преследуют террористов в районе долины Евфрата, ведя наступление вдоль западного берега.

Освобождение Эль-Края

САА при активной поддержке российской боевой авиации продолжает успешное наступление. В результате был освобожден населенный пункт Эль-Края. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Эль-Края. Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега», — сообщается в ведомстве.

США не хотят уходить

Как утверждают американские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие на территории САР после разгрома террористической группировки «Исламское государство». Более того, Вашингтон и дальше намерен поддерживать арабо-курдские отряды «Демократические силы Сирии» (SDF).

Отмечается, что вывод американского контингента будет означать гарантированное «политическое выживание» президента Башара Асада, что, помимо всего прочего, ознаменует «победу Ирана». Вашингтон не хочет допустить такого исхода. Они планируют учредить на севере Сирии новую местную власть, которая будет независима от официального Дамаска.

Более того, СМИ утверждают, что сохранение американских военных сможет повлиять на Башара Асада и заставить его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые должны пройти в конце ноября.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Соединенные Штаты вывели свои войска с одной из двух своих баз на юге САР в рамках договоренностей с Россией о формировании зоны деэскалации в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.