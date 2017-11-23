Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оплатить покупки в магазине можно будет через «Сбербанк онлайн»
Новости Сирии
Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата

    11:12  23 Ноября 2017
    430

    Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата

    Сирия, 23 ноября. Соединенные Штаты не собираются покидать Сирийскую Арабскую Республику (САР) после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Министерство обороны России заявило о скором освобождении западного берега Евфрата от ИГ1. Сирийская арабская армия (САА) при активной поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) очистила от боевиков населенный пункт Эль-Края. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    На западном берегу Евфрата

    В ближайшее время западный берег Евфрата будет полностью освобожден от боевиков, что даст возможность завершить операцию по разгрому оставшихся террористов «Исламского государства»1 на востоке САР. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

    Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата

    Сообщается, что правительственные силы при поддержке российских ВКС преследуют террористов в районе долины Евфрата, ведя наступление вдоль западного берега.

    Освобождение Эль-Края

    САА при активной поддержке российской боевой авиации продолжает успешное наступление. В результате был освобожден населенный пункт Эль-Края. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

    «В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Эль-Края. Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины реки Евфрат и развивают наступление вдоль ее западного берега», — сообщается в ведомстве.

    США не хотят уходить

    Как утверждают американские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие на территории САР после разгрома террористической группировки «Исламское государство». Более того, Вашингтон и дальше намерен поддерживать арабо-курдские отряды «Демократические силы Сирии» (SDF).

    Сирия сегодня: США не хотят уходить, ИГИЛ несет потери на западном берегу Евфрата

    Отмечается, что вывод американского контингента будет означать гарантированное «политическое выживание» президента Башара Асада, что, помимо всего прочего, ознаменует «победу Ирана». Вашингтон не хочет допустить такого исхода. Они планируют учредить на севере Сирии новую местную власть, которая будет независима от официального Дамаска.

    Более того, СМИ утверждают, что сохранение американских военных сможет повлиять на Башара Асада и заставить его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые должны пройти в конце ноября.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Соединенные Штаты вывели свои войска с одной из двух своих баз на юге САР в рамках договоренностей с Россией о формировании зоны деэскалации в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #ракка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть