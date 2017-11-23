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Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета России
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    Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета России

    11:01  23 Ноября 2017
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    Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета России

    Москва, 23 ноября. Глава российского государства Владимир Путин провел кадровые перестановки в составе президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

    Отмечается, что в новый состав включены восемь глав регионов РФ, речь идет о руководителях Северной Осетии, Ростовской области, республики Марий Эл, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Еврейской автономной области, а также Новгородской и Белгородской областях.

    Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета России

    Напомним, прошлые изменения состоялись в мае текущего года.

    Государственный совет Российской и является совещательным органом, содействующим реализации полномочий лидера страны по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #госсовет
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