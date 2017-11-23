Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета России

Москва, 23 ноября. Глава российского государства Владимир Путин провел кадровые перестановки в составе президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что в новый состав включены восемь глав регионов РФ, речь идет о руководителях Северной Осетии, Ростовской области, республики Марий Эл, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Еврейской автономной области, а также Новгородской и Белгородской областях.

Напомним, прошлые изменения состоялись в мае текущего года.

Государственный совет Российской и является совещательным органом, содействующим реализации полномочий лидера страны по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Владимир Путин. Биография