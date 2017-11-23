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Ирак: из-за санкций Багдада в Курдистане умер ребенок
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    Ирак: из-за санкций Багдада в Курдистане умер ребенок

    11:00  23 Ноября 2017
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    Ирак: из-за санкций Багдада в Курдистане умер ребенок

    Эрбиль, 23 ноября. Санкции, введенные Багдадом, привели к острой нехватке медикаментов и курдской автономии.

    Сотрудник эрбильской больницы Erbil Thalassemia Hospital Сирва Али Джаббари сообщила о смерти несовершеннолетней пациентки госпиталя Шохан Шукир. Девочка страдала от одного из вида заболеваний крови талассемии. Родственники ребенка сообщили, что от подобного заболевания страдает и старший брат девочки, его жизнь также находится под угрозой.

    По данным медиков из-за недостатков лекарств в Курдистане в смертельной опасности сейчас находятся около 1500 пациентов, страдающих от талассемии, 300 из них являются беженцами из иракских районов, нашедших приют в Курдистане.

    Смерть Шохан, отмечают в Региональном правительстве Курдистана, стала первым трагическим случаем, произошедшем из-за медицинских санкций Багдада, и освещенным в СМИ.

    Ирак: из-за санкций Багдада в Курдистане умер ребенок

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #курды #ирак #багдад #эрбиль
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