Ирак: из-за санкций Багдада в Курдистане умер ребенок

Эрбиль, 23 ноября. Санкции, введенные Багдадом, привели к острой нехватке медикаментов и курдской автономии.

Сотрудник эрбильской больницы Erbil Thalassemia Hospital Сирва Али Джаббари сообщила о смерти несовершеннолетней пациентки госпиталя Шохан Шукир. Девочка страдала от одного из вида заболеваний крови талассемии. Родственники ребенка сообщили, что от подобного заболевания страдает и старший брат девочки, его жизнь также находится под угрозой.

По данным медиков из-за недостатков лекарств в Курдистане в смертельной опасности сейчас находятся около 1500 пациентов, страдающих от талассемии, 300 из них являются беженцами из иракских районов, нашедших приют в Курдистане.

Смерть Шохан, отмечают в Региональном правительстве Курдистана, стала первым трагическим случаем, произошедшем из-за медицинских санкций Багдада, и освещенным в СМИ.