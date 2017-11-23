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Ученые рассказали, как быстро распознать скандалистов
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    Ученые рассказали, как быстро распознать скандалистов

    10:58  23 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, как быстро распознать скандалистов

    Москва, 23 ноября. Ученые рассказали о том, как определить особо конфликтных людей по внешним признакам.

    Как отмечается в статье психолога из Института конфликтов в Сан-Диего, существует определенный тип людей, которые не умеют управлять своими эмоциями, склонны к экстремальному поведению и постоянно обвиняют во всем других. Они постоянно обижают, преследуют, унижают, нервируют и активно демонстрируют признаки конфликтного поведения.

    Экспертам удалось выяснить, как обнаружить таких людей на ранних стадиях общения. В первую очередь советуют внимательно следить за поведением и эмоциями собеседника. Особо конфликтные люди чаще всего употребляют термины, сутью которых является принцип «все или ничего». Все люди вокруг для них делятся на «хороших» и «плохих».

    Они постоянно обвиняют других в своих проблемах и никогда не признают собственную вину. Свое неприятное поведение подобные люди пытаются оправдать стрессом или усталостью, отмечает Planet Today.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #конфликт #психология #общение
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