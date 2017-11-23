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Украина
Обвал стен произошел на стройке на западе Украины, есть жертвы
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    Обвал стен произошел на стройке на западе Украины, есть жертвы

    11:02  23 Ноября 2017
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    Обвал стен произошел на стройке на западе Украины, есть жертвы

    Киев, 23 ноября. На территории новостройки в Ивано-Франковске произошел обвал стен. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате один рабочий погиб и четверо получили травмы.

    Как стало известно, ЧП случилось вечером 22 ноября. Так, бетонное перекрытие второго этажа новостройки обрушилось во время строительных работ, под обвалом находились рабочие.

    В сообщении на сайте Госслужбы по ЧС отмечается, что спасатели провели работы по освобождению пострадавших из-под завалов, используя механизированный и гидравлический инструмент и оборудование. В результате были спасены четыре человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Жертвой случившегося стал мужчина 1947 года рождения.

    Напомним, несколько дней назад в перми КамАЗ наехал на эклектический кабель и обрушил строительные леса, на которых находились рабочие, в результате пострадавшие с различными травмами попали в больницу.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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