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Подготовка саммита по Сирии в Сочи достойна учебников дипломатии — Hurriyet
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    Подготовка саммита по Сирии в Сочи достойна учебников дипломатии — Hurriyet

    10:50  23 Ноября 2017
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    СМИ Турции: подготовка саммита по Сирии в Сочи достойна учебников дипломатии

    Анкара, 23 ноября. Предпринятые Россией шаги при подготовке саммита РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию в Сочи достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений, написала турецкая газета Hurriyet.

    Политический обозреватель издания Мурат Йеткин считает, что «Россия изменила игру после того, как начала военную операцию в Сирии при поддержке Ирана в 2015 году», за несколько лет став «ключевым игроком, который прямо и легко может говорить со всеми действующими лицами в регионе».

    Журналист упомянул и бывшего премьера Турции и главу МИД Ахмета Давутоглу, который заявлял, что страна становится главным игроком на Ближнем Востоке, проводя политику «нуля проблем с соседями». 

    «Сегодня у Турции много проблем со своими соседями и союзниками, но благодаря российской дипломатии она, по крайней мере, вновь стала одним из участников усилий по решению международных проблем», — заключил Йеткин.

    Напомним, накануне в Сочи президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган приняли заявление, в котором, в том числе, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного уничтожения террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

    Ранее эксперт назвал совместное заявление, сделанное после встречи лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, большим политическим успехом для нашей страны.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #турция #сочи
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