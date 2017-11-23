Подготовка саммита по Сирии в Сочи достойна учебников дипломатии — Hurriyet

Анкара, 23 ноября. Предпринятые Россией шаги при подготовке саммита РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию в Сочи достойны того, чтобы их преподавали на факультетах международных отношений, написала турецкая газета Hurriyet.

Политический обозреватель издания Мурат Йеткин считает, что «Россия изменила игру после того, как начала военную операцию в Сирии при поддержке Ирана в 2015 году», за несколько лет став «ключевым игроком, который прямо и легко может говорить со всеми действующими лицами в регионе».

Журналист упомянул и бывшего премьера Турции и главу МИД Ахмета Давутоглу, который заявлял, что страна становится главным игроком на Ближнем Востоке, проводя политику «нуля проблем с соседями».

«Сегодня у Турции много проблем со своими соседями и союзниками, но благодаря российской дипломатии она, по крайней мере, вновь стала одним из участников усилий по решению международных проблем», — заключил Йеткин.

Напомним, накануне в Сочи президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган приняли заявление, в котором, в том числе, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного уничтожения террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

Ранее эксперт назвал совместное заявление, сделанное после встречи лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, большим политическим успехом для нашей страны.