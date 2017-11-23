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Новости Сирии
Сирия: к перемирию присоединились новые поселения в провинциях Идлиб и Хомс
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    Сирия: к перемирию присоединились новые поселения в провинциях Идлиб и Хомс

    10:48  23 Ноября 2017
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    Сирия: к перемирию присоединились новые поселения в провинциях Идлиб и Хомс

    Москва, 23 ноября. Военное ведомство России сообщает о подписании новых соглашений о присоединении к процессу примирения в Сирии.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Хауз провинции Хомс и Эль-Хуккия провинции Идлиб. На настоящий момент количество поселений, участвующих в процессе примирения, увеличилось до 2278.

    Российские военнослужащие продолжают переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо. Сейчас перемирие соблюдают представители 234 вооруженных формирований, отмечается в сообщении министерства обороны России.

    Сирия: к перемирию присоединились новые поселения в провинциях Идлиб и Хомс

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #перемирие #идлиб #хомс
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