Сирия: к перемирию присоединились новые поселения в провинциях Идлиб и Хомс

Москва, 23 ноября. Военное ведомство России сообщает о подписании новых соглашений о присоединении к процессу примирения в Сирии.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Хауз провинции Хомс и Эль-Хуккия провинции Идлиб. На настоящий момент количество поселений, участвующих в процессе примирения, увеличилось до 2278.

Российские военнослужащие продолжают переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо. Сейчас перемирие соблюдают представители 234 вооруженных формирований, отмечается в сообщении министерства обороны России.