Служащий Черноморского флота РФ задержан в Крыму по подозрению в шпионаже

Севастополь, 23 ноября. Военная контрразведка задержала в Севастополе мужчину по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили источники в силовых структурах в Крыму.

Как стало известно, задержанные является гражданским служащим в Черноморском флоте ВМФ России.

«Служащий Черноморского флота, бывший флотский офицер, задержан по подозрению в шпионаже в пользу соседнего государства», — сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

В настоящее время подозреваемый в шпионаже находится в изоляторе. Ведется расследование, устанавливаются факты его причастности к шпионажу на территории Крыма.