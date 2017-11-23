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Служащий Черноморского флота РФ задержан в Крыму по подозрению в шпионаже
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    Служащий Черноморского флота РФ задержан в Крыму по подозрению в шпионаже

    10:44  23 Ноября 2017
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    Служащий Черноморского флота РФ задержан в Крыму по подозрению в шпионаже

    Севастополь, 23 ноября. Военная контрразведка задержала в Севастополе мужчину по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили источники в силовых структурах в Крыму.

    Как стало известно, задержанные является гражданским служащим в Черноморском флоте ВМФ России. 

    «Служащий Черноморского флота, бывший флотский офицер, задержан по подозрению в шпионаже в пользу соседнего государства», — сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

    В настоящее время подозреваемый в шпионаже находится в изоляторе. Ведется расследование, устанавливаются факты его причастности к шпионажу на территории Крыма.

    Автор: Валентин Меликов
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