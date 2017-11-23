Путин увеличил общий фонд грантов на культуру с 5,3 до 8 млрд рублей

Москва, 23 ноября. Владимир Путин увеличил общий фонд президентских грантов в области культуры и искусства до 8 млрд рублей. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В сообщении отмечается, что в 2017 году грантовый фонд вырастет почти до 7 млрд рублей. Кроме того, в список получателей грантов главы государства добавлены еще 17 учреждений культуры и искусства, в том числе МХАТ имени Горького, музыкальный театр «Геликон-опера», театр «Сатирикон», Государственный театр наций, Академия акварели изящных искусств Сергея Андрияки и другие.

Общее число получателей грантов увеличилось до 99.

Ранее сообщалось, что стали известны темы встречи Путина и президента Судана. Ожидается, что мировые политики обсудят двусторонние отношения РФ и Судана, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча политиков пройдет 23 ноября в Сочи.