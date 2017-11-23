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Путин поблагодарил ЕАГ за эффективное противостояние терроризму
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    Путин поблагодарил ЕАГ за эффективное противостояние терроризму

    14:00  23 Ноября 2017
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    Путин поблагодарил ЕАГ за эффективное противостояние терроризму

    Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин поблагодарил Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за эффективную работу, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин направил телеграмму с приветствием для участников 27-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Президент России отметил, что за годы работы ЕАГ зарекомендовала себя в качестве «авторитетной региональной структуры», которая эффективно препятствует отмыванию преступных доходов, а также пресечению каналов финансирования терроризма.

    Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие стран-членов ЕАГ позволит эффективно противостоять терроризму и организованной преступности, а также будет содействовать сохранению международной стабильности.

    «Благодарю вас за плодотворную совместную работу на благо наших государств и народов. Желаю успехов в ответственной и востребованной деятельности», — цитируют Путина в Кремле.

    Путин поблагодарил ЕАГ за эффективное противостояние терроризму

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #терроризм #еаг #финансирование терроризма
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