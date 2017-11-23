Путин поблагодарил ЕАГ за эффективное противостояние терроризму

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин поблагодарил Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за эффективную работу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин направил телеграмму с приветствием для участников 27-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Президент России отметил, что за годы работы ЕАГ зарекомендовала себя в качестве «авторитетной региональной структуры», которая эффективно препятствует отмыванию преступных доходов, а также пресечению каналов финансирования терроризма.

Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие стран-членов ЕАГ позволит эффективно противостоять терроризму и организованной преступности, а также будет содействовать сохранению международной стабильности.