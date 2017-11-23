Политолог ответил на слова Клинтон о «подстрекательстве» Трампом хакеров из России

Москва, 23 ноября. Политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин прокомментировал заявление Хилари Хлинтон о том, что якобы Дональд Трамп «подстрекал» хакеров из России к поиску компромата на нее. По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о деградации политической культуры Соединенных штатов.

«Это свидетельствует о деградации политической культуры в США и лишний раз подчеркивает, что Трамп внесистемный президент», — отметил Домрин в интервью RT.

Политолог подчеркнул, что, по его мнению, обвинения в адрес России и Трампа не прекратятся до конца пребывания 45-го президента США в Белом доме. В то же время некоторое ослабление давления на Трампа может наступить к ноябрю 2018 года, когда в Штатах начнутся довыборы в Конгресс, отметил Домрин.

Напомним, ранее кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон обвинила президента США Дональда Трампа в «подстрекательстве» русских хакеров к поиску компрометирующих сведений о ней в период избирательной кампании. Комментируя это заявление, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Клинтон «съехала с катушек».