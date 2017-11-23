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Политолог ответил на слова Клинтон о «подстрекательстве» Трампом хакеров из России
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    Политолог ответил на слова Клинтон о «подстрекательстве» Трампом хакеров из России

    10:50  23 Ноября 2017
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    Политолог ответил на слова Клинтон о «подстрекательстве» Трампом хакеров из России

    Москва, 23 ноября. Политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин прокомментировал заявление Хилари Хлинтон о том, что якобы Дональд Трамп «подстрекал» хакеров из России к поиску компромата на нее. По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о деградации политической культуры Соединенных штатов.  

    «Это свидетельствует о деградации политической культуры в США и лишний раз подчеркивает, что Трамп внесистемный президент», — отметил Домрин в интервью RT.

    Политолог подчеркнул, что, по его мнению, обвинения в адрес России и Трампа не прекратятся до конца пребывания 45-го президента США в Белом доме. В то же время некоторое ослабление давления на Трампа может наступить к ноябрю 2018 года, когда в Штатах начнутся довыборы в Конгресс, отметил Домрин.

    Напомним, ранее кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон обвинила президента США Дональда Трампа в «подстрекательстве» русских хакеров к поиску компрометирующих сведений о ней в период избирательной кампании. Комментируя это заявление, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Клинтон «съехала с катушек». 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #клинтон #трамп
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