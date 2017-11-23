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Сирия: российские военные доставили в Дамаск около двух тонн гумпомощи
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    Сирия: российские военные доставили в Дамаск около двух тонн гумпомощи

    10:39  23 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили в Дамаск около двух тонн гумпомощи

    Москва, 23 ноября. Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск, сообщает министерство обороны РФ.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Флита провинции Дамаск. Местные жители получили 1,7 тонны продуктов питания. Военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 164 сирийцам.

    Военная полиция РФ осуществила контроль над прохождением четырех гуманитарных конвоев по линии ООН в город Дейр-эз-Зор и населенные пункты Хашния провинции Эль-Кунейтра, Эль-Джизе и Хаджми провинции Даръа. Волонтеры доставили местным жителям продовольствие и лекарственные препараты. Общий вес гуманитарного груза составил 239 тонн, сообщает департамент информации военного ведомства России.

    Сирия: российские военные доставили в Дамаск около двух тонн гумпомощи

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #дамаск #военная полиция
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