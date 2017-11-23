Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

Переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласовали
совместное заявление по Сирии.
Владимир Путин подчеркнул, что Иран и Турция сыграли особую роль в разрешении конфликта в Сирии. Благодаря принципиальной позиции политиков удалось прекратить боевые действия и создать зоны деэскалации. Это, по мнению российского лидера, также помогло предотвратить распад Сирии.
Уклонение от уплаты налогов
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили
обвинения в уклонении от уплаты налогов. Его не стали заключать под стражу, но обязали заплатить налог в размере пять миллионов евро. Кроме того, он должен сдать паспорт и обязан оставаться во Франции.
Члена Совета Федерации задержали в понедельник во французской Ницце. Накануне вечером он был доставлен в суд для допроса.
Пропавшая подлодка
Президент России Владимир Путин предложил
своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поиске пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Российский лидер пообещал использовать высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за помощь.
Напомним, подводная лодка перестала выходить на связь неделю назад. В настоящее время настал критический момент операции, так как на подлодке уже закончился кислород.
Мир скорбит
Известные музыканты и политики скорбят
в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского. Свои соболезнования в связи с кончиной Хворостовского выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Посольство Великобритании в России выразило соболезнования родным и близким великого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Напомним, легендарный оперный певец скончался 22 ноября в Лондоне жизни после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.