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Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

    Президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместное заявление по Сирии. Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов.
    11:05 23 Ноября 2017
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    Переговоры в Сочи

    Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

    Президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместное заявление по Сирии.
    Владимир Путин подчеркнул, что Иран и Турция сыграли особую роль в разрешении конфликта в Сирии. Благодаря принципиальной позиции политиков удалось прекратить боевые действия и создать зоны деэскалации. Это, по мнению российского лидера, также помогло предотвратить распад Сирии.
     

    Уклонение от уплаты налогов

    Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

    Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Его не стали заключать под стражу, но обязали заплатить налог в размере пять миллионов евро. Кроме того, он должен сдать паспорт и обязан оставаться во Франции.
    Члена Совета Федерации задержали в понедельник во французской Ницце. Накануне вечером он был доставлен в суд для допроса.
     

    Пропавшая подлодка

    Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

    Президент России Владимир Путин предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поиске пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Российский лидер пообещал использовать высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за помощь.
    Напомним, подводная лодка перестала выходить на связь неделю назад. В настоящее время настал критический момент операции, так как на подлодке уже закончился кислород.
     

    Мир скорбит

    Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

    Известные музыканты и политики скорбят в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского. Свои соболезнования в связи с кончиной Хворостовского выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Посольство Великобритании в России выразило соболезнования родным и близким великого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.
    Напомним, легендарный оперный певец скончался 22 ноября в Лондоне жизни после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.

     

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