Видеодайджест новостей, утро 23 ноября 2017 года

Переговоры в Сочи Президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместное заявление по Сирии. Владимир Путин подчеркнул, что Иран и Турция сыграли особую роль в разрешении конфликта в Сирии. Благодаря принципиальной позиции политиков удалось прекратить боевые действия и создать зоны деэскалации. Это, по мнению российского лидера, также помогло предотвратить распад Сирии.

Уклонение от уплаты налогов Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Его не стали заключать под стражу, но обязали заплатить налог в размере пять миллионов евро. Кроме того, он должен сдать паспорт и обязан оставаться во Франции. Члена Совета Федерации задержали в понедельник во французской Ницце. Накануне вечером он был доставлен в суд для допроса.

Пропавшая подлодка Президент России Владимир Путин предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в поиске пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Российский лидер пообещал использовать высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за помощь. Напомним, подводная лодка перестала выходить на связь неделю назад. В настоящее время настал критический момент операции, так как на подлодке уже закончился кислород.