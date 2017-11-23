Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

Москва, 23 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской республике сообщили о девяти нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене министерства обороны Российской Федерации, турецкие коллеги также насчитали четыре нарушения.

Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо.

Турецкие коллеги сообщили о четырех нарушениях в провинциях Дамаск, Хомс и Алеппо.

Как говорится в сообщении, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирийской республике.