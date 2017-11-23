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Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

    10:23  23 Ноября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

    Москва, 23 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской республике сообщили о девяти нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене министерства обороны Российской Федерации, турецкие коллеги также насчитали четыре нарушения.

    Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо. 

    Турецкие коллеги сообщили о четырех нарушениях в провинциях Дамаск, Хомс и Алеппо.

    Как говорится в сообщении, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирийской республике. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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