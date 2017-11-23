Шаманов назвал хамством намерение США оставаться в Сирии после разгрома ИГ

Москва, 23 ноября. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает хамством намерение США оставить свои войска на территории Сирии после разгрома боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

«Это хамство высшей категории. Это самозванцы в чужой квартире», — приводит слова Шаманова РИА Новости.

Шаманов также подчеркнул, что мирное урегулирование в Сирии во многом будет зависеть от дальнейших действий американской стороны.

Напомним, о планах США сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористов сообщала газета Washington Post. В публикации отмечалось, что Вашингтон стремится установить новую власть на севере САР.

Президент России Владимир Путин на этой неделе встретился с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи. В ходе переговоров лидеры пришли к выводу, что сегодня основной задачей является установление прочного мира на территории САР.

В среду Путин также провел переговоры с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Главы России, Ирана и Турции призвали принять меры по освобождению заложников в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.