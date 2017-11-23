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ИГИЛ окончательно потеряло остров Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре
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    ИГИЛ окончательно потеряло остров Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    10:25  23 Ноября 2017
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    ИГИЛ окончательно потеряло остров Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 23 ноября. Сирийские войска зачистили от боевиков «Исламского государства»1 остров Хувейджа Кати на реке Евфрат.

    Местные источники сообщили, ссылаясь на сирийских военных, что правительственные войска окончательно освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ключевой остров Хувейджа Кати на реке Евфрат. Остров долгое время оставался опорным пунктов исламистов, позволявшим снабжать передовые отряды боеприпасами и подкреплением с восточного берега реки.

    После зачистки города боевики закрепились на Хувейдже Кати, однако совместная операция САА и ВКС РФ, которые уничтожили маршруты снабжения игиловцев, позволила полностью освободить остров. Ранее сообщалось, что в результате действий сирийского спецназа порядка 250 боевиков на острове сдались в плен.

    ИГИЛ окончательно потеряло остров Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр-эз-зор
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