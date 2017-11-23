Первые изображения новой Toyota Camry для российского рынка появились в Сети

Москва, 23 ноября. Японский автомобильный гигант Toyota запатентовала оформление для нового премиального седана Camry, предназначенного для российского рынка. Об этом говорится на сайте Роспатента.

Отмечается, что практически аналогичный экстерьер у Toyota Camry, ориентированной на японский и американский рынки.

Напомним, ранее экстерьер автомобиля менялся в зависимости от страны, но теперь его внешность одинакова вне зависимости от рынка.

Обновленная Toyota Camry вышла на американский рынок в январе текущего года, на японский — в мае 2017 года. На рынке в США японская машина получила 4-цилиндровый 2,5-литровый мотор мощностью 206 лошадиных сил. Кроме того, есть версия с 6-цилиндровым 3,5-литровым двигателем производительностью 305 лошадиных сил.

В Китае можно приобрести автомобиль, оснащенный 2-литровым двигателем с мощностью 169 лошадиных сил.

По неофициальной информации, на российском рынке новинка появится в апреле 2018 года.