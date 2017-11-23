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В Еврейской автономной области автобус столкнулся с поездом
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    В Еврейской автономной области автобус столкнулся с поездом

    10:20  23 Ноября 2017
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    В Еврейской автономной области автобус столкнулся с поездом

    Биробиджан, 23 ноября. В Еврейской автономной области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и рейсовый автобус.

    Автобус двигался по маршруту Даниловка — Хабаровск. В салоне транспортного средства в момент столкновения находились семь человек: пятеро пассажиров, водитель и кондуктор, уточняет РИА Новости

    «Четверо человек, в том числе водитель, госпитализированы в больницу в Хабаровске», — сказал представитель УМВД.

    Согласно предварительной версии случившегося, водитель автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, отмечает RT. Машинист пытался остановить поезд экстренным торможением, однако времени на это было слишком мало. Никто из членом локомотивной бригады не получил повреждений — инцидент также не повлиял на график движение поездов.  

    Автор: Федор Веснин
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    #дтп #автобус #поезд #еврейская ао
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