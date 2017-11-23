Space X увеличит число запусков почти в два раза в 2018 году

Москва, 23 ноября. Американская компания Space X собирается увеличить число запусков ракет на 50% в 2018 году, заявил президент компании Гвин Шотвелл.

«Мы увеличим наш темп [запусков] в следующем году на 50%. Мы будем летать больше в следующем году по сравнению с предыдущим», — сообщила она.

Шотвелл отметила, что Space X планирует производить 30-40 ракетных запусков в год. При этом в 2017 году компания произвела 16 запусков, до конца года планирует осуществить еще три или четыре, сообщает информационный портал SpaceNews.

По словам Шотвелл, Space X также отправит в первый полет ракету Falcon 9 - Block 5 новейшей модификации. Произвести ее запуск после проведения необходимых испытаний собираются в первом квартале 2018 года.

Напомним, в ноябре во время испытания двигателя для обновленной модели Falcon 9 произошел взрыв, после которого компания приостановила испытания ракеты.