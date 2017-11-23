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СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске
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    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске

    11:52  23 Ноября 2017
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    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске

    Москва, 23 ноября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после произошедшего во вторник обстрела Докучаевска артиллерией ВСУ. Следствие ведется в связи с признаками «применения запрещенных средств и методов ведения войны» и нацелено на установление всех обстоятельств преступления и украинских силовиков, которые должны нести ответственность за обстрел гражданских объектов.

    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске

    «Военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины умышленно произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске из тяжелых видов вооружения», — указано в пресс-релизе, опубликованном СК РФ в связи с началом расследования.

    Как отмечает Следственный комитет, в результате обстрела получила тяжелые ранения местная жительница, относящаяся к мирному населению.

    Напомним, как сообщало Федеральное агентство новостей, в результате обстрела с украинской стороны в Докучаевске получили повреждения как минимум 14 домов. Один из снарядов попал даже в городские ясли-сад. Обстрел велся по жилому району города, где нет никаких военных ДНР.

    СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске

    Автор: Валентин Меликов
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