СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ гражданских объектов в Докучаевске

Москва, 23 ноября. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после произошедшего во вторник обстрела Докучаевска артиллерией ВСУ. Следствие ведется в связи с признаками «применения запрещенных средств и методов ведения войны» и нацелено на установление всех обстоятельств преступления и украинских силовиков, которые должны нести ответственность за обстрел гражданских объектов.

«Военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины умышленно произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске из тяжелых видов вооружения», — указано в пресс-релизе, опубликованном СК РФ в связи с началом расследования.

Как отмечает Следственный комитет, в результате обстрела получила тяжелые ранения местная жительница, относящаяся к мирному населению.

Напомним, как сообщало Федеральное агентство новостей, в результате обстрела с украинской стороны в Докучаевске получили повреждения как минимум 14 домов. Один из снарядов попал даже в городские ясли-сад. Обстрел велся по жилому району города, где нет никаких военных ДНР.