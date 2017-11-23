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Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 170 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 170 боеприпасов

    10:16  23 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР более 170 боеприпасов

    Донецк, 23 ноября. Свыше 170 боеприпасов было выпущено по приграничным территориям Донецкой народной республики со стороны позиций украинских военных. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей. 

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 171», — сообщил журналистам руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, по населенным пунктам на Донецком направлении украинская армия вела наиболее интенсивный огонь.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики этой ночью открыли огонь по Докучаевску. Повреждения получили четыре дома и здание детского сада.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #всу #донбасс
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